Nuovi colori regioni dal 29 marzo 2021: Toscana e Valle d’Aosta a forte rischio zona rossa, Lazio verso la promozione in arancione. La Toscana potrebbe aggiungersi alle regioni che sono già in zona rossa. Quindi la Toscana potrebbe fare compagnia a Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Campania e Provincia autonoma di Trento.

E il Lazio? Sarebbe vicino a tornare in zona arancione perché i suoi numeri non sarebbero più da zona rossa. Rischiano, invece, una retrocessione in zona rossa sia la Valle d’Aosta che la Calabria.

Nuovi colori regioni dal 29 marzo 2021: Toscana verso numeri da zona rossa

Come detto, la Toscana rischia seriamente la ‘retrocessione’ in zona rossa perché è inchiodata dai numeri. Infatti il suo tasso di incidenza oscilla intorno ai 250 casi settimanali ogni centomila abitanti. E’ davvero vicina alla soglia che impone la zona rossa.

Una decisione, sulla Toscana e sulle altre regioni, verrà presa, come di consueto, nella giornata di venerdì. Esattamente una settimana dopo il precedente monitoraggio. Quindi, prima di stabilire il colore della Toscana, bisognerà osservare il trend dei prossimi due giorni. Solamente dopo queste verifiche, l’Istituto superiore di sanità ed il ministero della Salute potranno relegarla in zona rossa. Come detto non è una decisione di merito ma che si basa solamente sulla fredda analisi dei numeri.

Nuovi colori regioni dal 29 marzo 2021: Valle d’Aosta rischia seriamente il passaggio in zona rossa

Spostando la nostra attenzione sulle altre regioni d’Italia, i numeri sembrano propendere per Lombardia ed Emilia Romagna in zona rossa fino all’11 aprile. Mentre la Valle d’Aosta rischia seriamente il passaggio in zona rossa perché ha un trend di più di 250 nuovi positivi ogni centomila abitanti.