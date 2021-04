Cambiano ancora i colori delle Regioni, o meglio, cambia colore una Regione sola: la Campania infatti da lunedì prossimo passa da zona rossa a zona arancione. In zona rossa rimangono Puglia, Sardegna e Val d’Aosta. Questo quanto emerge dal consueto monitoraggio del venerdì e dalla nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza.

I colori delle Regioni oggi

Oggi abbiamo in zona rossa Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta e Campania con quest’ultima che passerà in zona arancione da lunedì. Sono invece in zona arancione oggi Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e le Province autonome di Bolzano e Trento. Tutte Regioni che resteranno arancioni ancora per un po’.

I numeri dell’Rt nazionale

Scende ancora il valore dell’Rt nazionale a 0.85. L’indice la scorsa settimana era 0,92. Continua la pressione sulle terapie intensive e i reparti ospedalieri con un tasso di occupazione a livello nazionale al di sopra della soglia critica sia in terapia intensiva (39% rispetto alla soglia di allarme fissata al 30%) che in area medica (41% contro il 40% della soglia critica), che tuttavia per la prima settimana mostrano segnali di una lieve diminuzione. Lo evidenziano i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute all’esame della cabina di regia tecnica. Resta alto il numero di Regioni/PPAA con un tasso di occupazione in intensiva e aree mediche sopra soglia (14 contro le 15 della settimana precedente).

Le tre Regioni rosso scuro nella mappa Ue

Valle d’Aosta, Piemonte e Puglia sono invece le uniche regioni italiane colorate in rosso scuro, ad alta incidenza di contagio da Covid, nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Arancione il Molise, con 128 casi su 500mila abitanti. Nel resto d’Europa la situazione peggiora in Ungheria e Polonia, e resta critica in Repubblica ceca, Svezia e buona parte della Francia. Nella penisola iberica la provincia di Valencia scende a 42 contagi ogni 500mila abitanti, con colore che vira verso il giallo.