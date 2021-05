Una regione in zona rossa, 5 arancioni, tutte le altre gialle. Ecco come si prospettano i nuovi colori delle Regioni italiane in vista del monitoraggio settimanale di questo venerdì.

In base all’andamento dell’epidemia nelle regioni, il ministro Speranza firmerà l’ordinanza con le nuove zone gialle, arancioni e rosse in vigore da lunedì 10 maggio.

Nuovi colori regioni 10 maggio: Campania arancione e Puglia gialla?

La conferma per la zona gialla dovrebbe arrivare per Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, Bolzano e Trento. Per la Campania si teme un ritorno in zona arancione per via dei piccoli focolai scoppiati in diverse province.

Al contrario la Puglia potrebbe diventare gialla, già in bilico tra le due fasce la settimana scorsa.

La Calabria dovrebbe rimanere arancione: nell’ultimo monitoraggio settimanale di venerdì scorso la regione ha registrato un trend dei casi in discesa e un Rt sotto l’1 (0.75), ma un sovraccarico nelle aree mediche, una valutazione di impatto alta e una classificazione complessiva del rischio moderata.

Anche la Basilicata, con il buon andamento della campagna vaccinale e la diminuzione dei contagi potrebbero portare la regione in giallo da lunedì 10 maggio. Per Sardegna e Sicilia invece nessun cambiamento all’orizzonte.

Valle d’Aosta l’unica in zona rossa

Nessun dubbio sulla Valle d’Aosta, l’unica regione in zona rossa da lunedì 3 maggio. La Regione ha presentato un emendamento per cancellare il meccanismo con cui si entra automaticamente in zona rossa con un’incidenza di 250 casi per 100mila abitanti a settimana anche nel caso in cui gli altri indicatori (come l’Rt) siano da scenario 1. La richiesta è stata approvata dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.