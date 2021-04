Come ogni venerdì anche oggi c’è l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che annuncerà i nuovi colori delle Regioni: questa volta però sono solo in due a cambiare colore. Si tratta della Sicilia e della Campania, almeno stando agli indici Rt dei giorni scorsi. Tutte le altre rimangono come sono per almeno un’altra settimana. Solo zona rossa e zona arancione perché la zona gialla al momento ancora non c’è, così come non c’è una data certa per un eventuale ritorno alla zona con meno restrizioni. Si parlava del tre maggio, ma staremo a vedere se sarà così.

Nuovi colori Regioni in Campania e Sicilia

Una delle quattro regioni rimaste in zona rossa, la Campania, ha buone chance di passare in zona arancione da lunedì prossimo. In bilico tra rosso e arancione la Puglia. Restano con ogni probabilità in zona rossa la Sardegna e le Valle d’Aosta. In controtendenza la Sicilia, che rischia di passare dalla zona arancione alla zona rossa. Da tenere d’occhio anche la Basilicata dove negli ultimi giorni si registra un forte aumento dell’incidenza settimanale dei contagi (siamo a 227 ogni 100mila abitanti).

I colori delle Regioni oggi

Oggi abbiamo in zona rossa Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta e Campania con quest’ultima che potrebbe passare a zona arancione. Sono invece in zona arancione oggi Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e le Province autonome di Bolzano e Trento.

Tra queste la Sicilia è quella più a rischio. In Sicilia infatti il trend è in risalita. E soprattutto l’Rt nell’ultimo monitoraggio ha sfiorato quota 1,25. La provincia di Palermo è già zona rossa, fino al 22 aprile. La Sicilia inoltre è agli ultimi posti in Italia per quota di over 80 vaccinati. Quindi appare probabile un passaggio in zona rossa da lunedì prossimo. Discorso diverso per quanto riguarda la Campania. Si viaggia ancora sotto la soglia critica dei 250 contagi cumulati settimanali ogni 100mila abitanti. Ma negli ultimi giorni i numeri sono cresciuti fino a quota 233. Però nell’ultimo monitoraggio (9 aprile) l’Rt è sceso a 1,16.

Le tre Regioni rosso scuro nella mappa Ue

Valle d’Aosta, Piemonte e Puglia sono invece le uniche regioni italiane colorate in rosso scuro, ad alta incidenza di contagio da Covid, nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Arancione il Molise, con 128 casi su 500mila abitanti. Nel resto d’Europa la situazione peggiora in Ungheria e Polonia, e resta critica in Repubblica ceca, Svezia e buona parte della Francia. Nella penisola iberica la provincia di Valencia scende a 42 contagi ogni 500mila abitanti, con colore che vira verso il giallo.