Nuovi colori Regioni: zona rossa, arancione, gialla e bianca, regole, divieti e spostamenti

Le Regioni hanno dei nuovi colori, sono aumentate quelle arancioni, ci sono due Regioni rosse e una diventa bianca (per la prima molta in Italia). Da oggi, lunedì 1 marzo, entrano in vigore i divieti relativi ai nuovi colori delle Regioni, con la novità della zona bianca. Qui le regole fino a Pasqua nel nuovo Dpcm.

I nuovi colori delle Regioni

Mezza Italia in zona arancione, vediamo i nuovi colori delle Regioni. Regioni zona rossa: Molise e Basilicata. Regioni zona arancione: Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche, Campania. Regioni zona gialla: Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Val d’Aosta, Liguria, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia. Regioni zona bianca: Sardegna.

Spostamenti e divieti Regioni zona rossa

Zona rossa in Basilicata e Molise Ecco, di seguito, un elenco con i principali divieti e norme da seguire. Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle 18 per i bar e fino alle ore 22 per i ristoranti. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.

Vietati tutti gli spostamenti in entrata, uscita e all’interno della regione e del comune, con l’eccezione di quelli per lavoro, necessità e salute oltre al rientro presso il proprio domicilio o residenza. A scuola didattica a distanza per la secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni. Stop allo sport, ma rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale. Sono chiusi musei e mostre. Chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.

Spostamenti e divieti Regioni zona arancione e zona gialla

Il divieto di spostamento tra le Regioni è valido per ora fino al 27 marzo ma è possibile che venga prorogato per le festività pasquali. È consentito recarsi nelle seconde case in zona gialla o arancione (anche se si trovano fuori regione) solo ad un nucleo familiare e soltanto se la casa è disabitata. Non si può andare nella seconda casa con amici e parenti. In zona gialla e arancione tutti i negozi sono aperti ma nel week end anche in queste zone i centri commerciali continueranno ad essere chiusi.

A partire dal 27 marzo 2021 in zona gialla saranno riaperti teatri, cinema e sale concerto con il rispetto del distanziamento e posti preassegnati. Il ministro Franceschini ha annunciato l’accesso ai musei su prenotazione anche nel weekend. Chiuse ancora piscine e palestre. Non ci saranno le aperture serali di bar e ristoranti. Le regole rimangono quelle finora in vigore: in zona gialla aperti fino alle 18 e fino alle 22 è consentito l’asporto. A domicilio è consentito ad ogni ora. Asporto e domicilio gli unici consentiti in zona arancione.

Nuovi colori Regioni: spostamenti e divieti in zona bianca

La zona bianca, per ora solo in Sardegna, consente a tutti i ristoratori di tenere aperti gli esercizi fino alle 23, i bar fino alle 21. Questo anche perché in zona bianca il coprifuoco non scatta dalle 22 come in tutte le altre Regioni, ma alle 23 e 30. Riaprono anche, con le necessarie prescrizioni, le seguenti attività: palestre, scuole di danza (senza contatto). Centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica. Musei e luoghi della cultura. Valgono sempre le regole della mascherina sempre indossata e del distanziamento sociale.