Non è un lockdown e non è proprio un coprifuoco, eppure il nuovo Dpcm chiude un po’ d’Italia. Bar, ristoranti e locali chiusi al pubblico dalle 18. Palestre, piscine, cinema e teatri chiusi sempre.

Cosa si può fare e cosa non si può fare alla luce del nuovo Dpcm entrato in vigore da mezzanotte? Le misure per contrastare l’impennata di contagi da coronavirus sono più o meno quella che erano circolate giorni fa. Saranno in vigore fino al 24 novembre. CLICCA QUI PER SCARICARE IL TESTO INTEGRALE DEL DPCM.

Fermate le attività legate a tempo libero e divertimento, mentre parrucchieri e centri estetici non hanno subito chiusure, pur dovendo rispettare le norme anti Covid. Evitare gli spostamenti non necessari e gli inviti presso la propria abitazione di persone non conviventi. Chiusi cinema e teatri, ma restano aperti i musei.

Per quanto riguarda le scuole, si va in ordine sparso. Nel Dpcm si parla di DAD alle superiori al 75%, ma ancora non è operativa e inoltre in alcune regioni come la Campania la didattica a distanza è prevista anche per elementari e medie.

La chiusura di bar e ristoranti alle 18

Bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie chiudono alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che in quel momento stanno alloggiando nella struttura.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Gli altri tipi di negozi rimangono aperti pur con l’obbligo “che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni”.

Chiudono cinema e teatri mentre i musei rimangono aperti con accessi regolamentati. Per quanto riguarda spostamenti e trasporti pubblici non è stata cambiata la capienza massima.

A messa sì, al teatro no

Per le funzioni religiose il nuovo Dpcm non cambia infatti nulla per le messe. Lascia invariato quanto previsto nel Protocollo del 7 maggio circa la ripresa delle celebrazioni con i fedeli. Matrimoni, comunioni e cresime potranno ancora essere celebrati nel rispetto dei protocolli. Le feste successive invece sono vietate. (Fonte Presidenza del Consiglio).