Nuovo Dpcm, seconde case anche fuori Regione: circolare ministero dell'Interno non chiarisce

Si può andare nelle seconde case fuori regione? Rebus sulle seconde case a cinque giorni dall’entrata in vigore del nuovo Dpcm che vieta gli spostamenti tra le Regioni fino al 15 febbraio. Infatti non c’è ancora un’indicazione chiara sulle seconde case. O meglio: né la circolare del ministero dell’Interno inviata lunedì ai prefetti, né le Faq sul sito del governo chiariscono. Sabato fonti di palazzo Chigi spiegavano che non essendo esplicitato il divieto di spostamento verso le seconde case, è possibile raggiungerle anche se fuori Regione.

Allo stato dunque le uniche certezze sono i provvedimenti in vigore, con il divieto di spostamento tra le Regioni. Salvo motivi di salute, lavoro e necessità, e il rientro, sempre consentito, alla propria residenza, domicilio e abitazione. E per le seconde case? Ancora non si sa con certezza.

Nuovo Dpcm e seconde case

Posso recarmi nella seconda casa fuori regione?

Il Corriere della Sera cita fonti di Palazzo Chigi che confermano che “per ‘abitazione si intende dunque anche una seconda dimora, anche in affitto’, che si trovi in una regione in fascia gialla, arancione o rossa. L’unico limite riguarda il fatto che potrà spostarsi soltanto il nucleo familiare”.

Il nuovo Dpcm “non consente di raggiungere le seconde case fuori della propria Regione se non per emergenze”. E’ quanto spiegano gli operatori del 1500, il numero di pubblica utilità attivato dal ministero della Salute per rispondere alle domande dei cittadini sul Covid.

Se il testo della norma dice che “è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”, secondo il 1500 “sono escluse le seconde case”. Ma al momento dal Governo una spiegazione chiara non è ancora arrivata e c’è confusione.

Seconde case, la circolare del ministero dell’Interno

Nella circolare non si fa riferimento alle seconde case ma si parla di residenza, domicilio e abitazione. Saranno quindi le Faq di Palazzo Chigi a chiarire definitivamente la questione, quando arriveranno. La poca chiarezza sulla questione è stata sollevata anche dal presidente della Toscana Eugenio Giani. “Voglio vedere e approfondire le fonti normative” ha detto, annunciando un’ordinanza per una stretta. Chi ha la seconda casa nella Regione e viene da fuori potrà andarci solo a patto che abbia il medico di famiglia in Toscana.