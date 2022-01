Nuovo Dpcm: senza green pass al supermercato si può comprare tutto, non solo i beni di prima necessità

Senza Green Pass cosa si può comprare nei supermercati? Tutto. Chi entra senza Green Pass nei supermercati può acquistare tutti i prodotti lì venduti, non solo beni di prima necessità. Lo precisa una Faq del governo rispetto al Dpcm Covid firmato stamane.

“Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta? Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal dpcm”.

Riritare la pensione alle Poste non è considerato tra i beni primari dal nuovo Dpcm sul Green Pass. Tradotto, senza il Super Green Pass non puoi andare a ritirare la pensione.

Fino all’ultimo sembrava che le pensioni fossero salve per tutti, invece all’ultimo, scrive l’Ansa, l’emendamento è saltato.

Le attività essenziali secondo il nuovo Dpcm sul Green Pass

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm che indica le attività commerciali in cui dal primo febbraio sarà possibile continuare ad accedere senza green pass. Nell’elenco ci sono i supermercati e i negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitarie, ottici, l’acquisto di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento. Senza pass sarà possibile anche entrare negli uffici giudiziari o di pubblica sicurezza per presentare denunce.