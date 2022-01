Passo indietro del Governo sul Green pass nei supermercati. Un chiarimento – sulle regole del nuovo Dpcm – che arriva via Faq.

E’ con la risposta ad una delle domande frequenti sul sito del governo che viene chiarito che ” l’accesso agli esercizi commerciali in cui non è richiesto il Green Pass consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri”. Quindi chi va al supermercato (dove non serve esibire il Green pass) potrà acquistare generi alimentari di prima necessità ma anche quelli – se venduti nello stesso esercizio – non legati al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal Dpcm (vasi, abbigliamento, etc.).

Dove servirà esibire il Green Pass

Diverso invece se si entra in un centro commerciale: si potrà entrare liberamente solo nei locali che vendono alimentari o farmaci ma non in altri negozi. E la verifica, con controlli a campione, sarà affidata agli stessi esercenti. Per tutto il resto, tabaccai, librerie ed edicole servirà il Green Pass base (tampone negativo effettuato 48 ore prima se antigenico o 72 ore se rapido), ma non nei chioschi all’aperto o ai distributori automatici. Regole che saranno in vigore dal 1 febbraio.

Nuovo Dpcm, elenco luoghi con accesso libero

Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi al dettaglio di alimenti e bevande dove però non sarà mai consentito il consumo sul posto.

Negozi di commercio al dettaglio di surgelati

Negozi di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di materiale per ottica

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Senza il Green pass si potrà andare inoltre negli uffici delle forze di polizia e in quelli delle polizie locali per “assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili”, “di prevenzione e repressione degli illeciti” nonché per denunciare un reato o chiedere un intervento a tutela dei minori. Quanto alle esigenze di salute, nel nuovo Dpcm si legge che “è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie nonché a quelle veterinarie per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura” anche per gli accompagnatori.