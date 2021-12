Obbligo Green Pass a scuola anche per gli alunni, lettera appello dei sindaci al governo: “Urgente o torniamo tutti in Dad”

Green Pass a scuola anche per gli alunni di medie e superiori. E’ la richiesta dei sindaci italiani in una lettera appello al governo che chiede di fare in fretta per non tornare tutti in Dad.

Su Twitter il sindaco di Pesaro e presidente dei sindaci di Ali, Matteo Ricci scrive: “Se non si prende un provvedimento urgente, dopo la pausa natalizia questo sarà l’amaro dono nella calza della Befana. Avremo tutti in Dad”.

Obbligo Green Pass studenti, aderisce anche il sindaco di Firenze

La proposta è stata rilanciata anche dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, che a margine della firma di un accordo per l’ampliamento della produzione di farmaci a base di cannabis, ha affermato: “E’ una iniziativa che ho preso con un gran numero di sindaci italiani, di chiedere al governo di valutare il Green pass anche per entrare a scuola, dalle medie in su, dagli over 12 in su”.

“Già ora questi ragazzi devono usare il Green pass per il trasporto pubblico locale – ha aggiunto -, e penso che questa misura sia utile per non doverci ritrovare con le scuole in Dad, nel caso in cui i contagi dovessero aumentare. Questa iniziativa è stata lanciata da Ali, e credo sia veramente meritevole di attenzione”.

Come sindaci, ha proseguito Nardella, “siamo preoccupati di dover organizzare il sistema delle scuole, sapendo che rischieremmo di sacrificare ancora una volta i nostri studenti. Visto che è partita la campagna vaccinale anche fra i bambini, e visto che le nuove misure del governo stanno dando risultati, credo che sarebbe logico e opportuno almeno a partire dalle scuole medie prevedere il Green pass”.

“I docenti e il personale amministrativo – conclude – già lo devono presentare, nel mondo scolastico il tabù è già stato superato. A Firenze i casi di insegnanti che non hanno voluto attenersi a questa regola sono veramente pochissimi, del tutto fisiologici rispetto alla maggioranza”.