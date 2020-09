Da oggi obbligo mascherina all’aperto in Campania fino al 4 ottobre

Da oggi, giovedì 24 settembre, scatta l’obbligo di mascherina all’aperto in Campania. L’ordinanza è stata firmata dal governatore Vincenzo De Luca.

Al termine della riunione dell’Unità di Crisi, il presidente della Regione Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza.

Fino al 4 ottobre, “fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione”, viene disposto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto su tutto il territorio Regionale.

“Occorre – ha detto De Luca – ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore”.

L’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei 6 anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e sportiva.

L’ordinanza

Obbligatorio prendere la temperatura dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso laddove ci sia una temperatura superiore a 37,5 gradi C°.

I titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi o comunque aperti al pubblico, non all’aperto, sono obbligati ad effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei locali di esercizio e ad assicurare la presenza di dispenser di gel e soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 gradi C°.

Prorogate le misure confermate del 9 settembre scorso.

Si richiamano tutti gli esercenti, gestori ed utenti alla stretta osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza approvate con le ordinanze che, al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi di contatto stretto, stabiliscono l’obbligo della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità.

Resta confermato l’obbligo per chi utilizza mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale. In tutte le aree terminal (compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto. Durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi.

Agli esercenti l’attività di trasporto, di linea e non di linea, obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina. E di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo.

Per il trasporto su ferro e gomma eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono essere sanzionati ed essere invitati a scendere immediatamente. E comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione.

In caso di rifiuto, sarà disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine. (fonte ANSA)