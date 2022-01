Obbligo mascherine all’aperto e discoteche chiuse per altri dieci giorni, il nuovo decreto (foto Ansa)

Mercoledì dovrebbe essere emanato il nuovo decreto Covid, dovrebbe essere mantenuto l’obbligo di mascherine all’aperto per altri dieci giorni. Sempre per dieci giorni, dovrebbero restare chiuse le discoteche che, a questo punto, sperano di riaprire per la notte di San Valentino.

Consiglio dei ministri, intesa raggiunta su mascherine all’aperto e discoteche

Saranno prorogati per altri dieci giorni l’obbligo di mascherine all’aperto e la chiusura delle discoteche. E’ l’intesa raggiunta, a quanto si apprende da diverse fonti di governo, in Consiglio dei ministri.

La proroga per altri 10 giorni della chiusura delle discoteche e dell’obbligo di mascherine all’aperto in zona bianca, secondo quanto si apprende da fonti di governo, dovrebbe arrivare subito attraverso una ordinanza del ministero della Salute. L’ordinanza dovrebbe poi avere copertura normativa con un decreto legge nei prossimi giorni.

Nel prossimo decreto, verrà data copertura normativa anche alla quarantena a scuola

Nel prossimo Cdm di mercoledì, secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo, dovrebbe arrivare un nuovo decreto Covid, con il quale dare copertura normativa all’ordinanza per la proroga di mascherine all’aperto e chiusura delle discoteche e affrontare altre questioni, a partire da quella delle quarantene a scuola. Tra le questioni aperte anche quella della durata del green pass per chi ha fatto anche la terza dose di vaccino.