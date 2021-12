Obbligo mascherine ffp2: al cinema e a teatro, allo stadio… Insieme all’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, il nuovo decreto del Governo specifica che per partecipare ad alcuni eventi o entrare in alcuni luoghi dove si presume una certa affluenza va indossata la mascherina del tipo ffp2. Non basta cioè la mascherina chirurgica. La misura scatta da subito.

La ffp2 andrà indossata al cinema, a teatro e per eventi sportivi, oltre che sui mezzi di trasporto, compresi quelli del trasporto pubblico locale, quindi bus, tram e metro. La ffp2 è un dispositivo di protezione dal contagio molto più efficace, riduce il rischio di infezione allo 0,1%. Ancora meglio la mascherina Ffp3.

“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso”.

Non si può mangiare e bere, perché bisogna abbassare le mascherine: da questa restrizione sono esclusi ovviamente i ristoranti.