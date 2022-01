Obbligo vaccinale per gli over 50, Super Green Pass per andare al parrucchiere, nei centri commerciali e in banca (foto Ansa)

Dal 15 febbraio, obbligo vaccinale per gli over 50. Basterà il Green Pass base per andare dal parrucchiere, nei centri commerciali ed in banca. Queste le principali novità emerse dalla riunione odierna del Consiglio dei ministri. Sul tavolo c’erano le nuove misure che saranno nel nuovo decreto per frenare i contagi da Covid.

L’obbligo vaccinale per gli over 50

Gli over 50 potranno andare a lavorare solo con il Super Green pass, che si ottiene con vaccino o la guarigione dal Covid, mentre per chi ha più di 50 anni e non lavora scatterà l’obbligo di vaccino. E’ quanto è emerso dalla cabina di regia sul Covid e dalla riunione del Consiglio dei ministri.

Gli over 50 senza Super Green Pass non riceveranno lo stipendio ma conserveranno il posto di lavoro

Niente stipendio ma conservazione del posto di lavoro per gli over 50 che si presenteranno al lavoro senza Super Green pass: lo prevede la bozza del nuovo decreto Covid sul tavolo del Consiglio dei ministri che estende le misure già previste oggi per chi viola l’obbligo di Green pass.

I lavoratori over 50 saranno considerati “assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione” del Super green pass.

L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è “vietato” e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro.

Basterà il Green Pass base per andare nei centri commerciali, dal parrucchiere ed in banca

Basterà il Green Pass base per andare nei centri commerciali, in banca o dal parrucchiere. Fino al 31 marzo 2022 basterà il Green Pass base per accedere ai “servizi alla persona” come il parrucchiere ma anche per “pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali e quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”.