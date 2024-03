“Occupatevi dei nostri gatti”. Uccide la moglie e si suicida, entrambi erano malati oncologici

Uccide la moglie e si suicida, entrambi erano malati oncologici. Lui aveva 83 anni ed era un ex pilota civile, la moglie, 78, ex maestra elementare. Sono stati trovati ieri dai carabinieri, davanti all’uscio di casa, in un villino a Cecchina, frazione periferica di Albano Laziale. Non avevano figli.

A lanciare l’allarme è stata la cugina della vittima a cui il pensionato, ieri, intorno alle 15, aveva telefonato confessando l’omicidio, e avvertendo che di lì a poco avrebbe messo fine anche alla sua vita. L’uomo era al quarto stadio della malattia e l’ipotesi è che abbia compito questo gesto a fronte della situazione che stavano vivendo entrambi, alle prese con problemi di salute. L’anziano ha anche lasciato la porta d’ingresso aperta, per facilitare il ritrovamento dei corpi. Poi un messaggio per sarebbe entrato, come riporta Repubblica: “Occupatevi dei nostri gatti“.