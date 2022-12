Ocean Viking, migranti sbarcati a Ravenna, anche neonato di 17 giorni. Ha toccato la banchina del porto di Ravenna la nave della ong SOS Mediterranée Ocean Viking con a bordo 113 migranti, accolta dal grido “Welcome to Italy” di alcuni attivisti di Mediterranea Saving Humans.

Sono subito iniziate, a bordo, le prime operazioni sanitarie, poi i passeggeri verranno fatti sbarcare per tutti gli ulteriori controlli.

Sono presenti diversi esponenti dell’amministrazione locale tra cui il sindaco di Ravenna Michele De Pascale e 300 uomini e donne tra cui medici e sanitari, membri della Croce Rossa, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Il più giovane dei migranti a bordo, Abdou, ha appena 17 giorni. In tutto i neonati salvati sono tre, 34 i minori non accompagnati su 113 persone. Il più piccolo, spiega la ong in un post sui social, è figlio di una donna di 18 anni, uno dei quali trascorsi in Libia prima di scappare.

“Le donne sono state tutte violentate”

“Le donne sono state tutte violentate”. Lo ha detto l’operatore volontario dell’Ausl di Ravenna Giammaria Fiorentini, medico oncologo in pensione, all’accoglienza dei migranti della Ocean Viking a Porto Corsini. “Nei lager libici, è questo purtroppo che succede, e da lì vengono queste persone”. Quanto alle condizioni di salute dei passeggeri, nessuno appare in gravi condizioni, ma sembra che molti di loro possano avere scabbia o tubercolosi. “Tutte malattie – aggiunge Fiorentini – che in Italia non siamo più abituati a trattare”. Sono ancora in corso le visite mediche.