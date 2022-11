Un uomo di 58 anni, di Oderzo (Treviso), è stato arrestato oggi dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia, per aver aggredito la moglie, di 46 anni, colpendola con un mattarello in legno. La donna è stata ricoverata all’ospedale di Treviso in prognosi riservata a causa, in particolare, dei colpi al capo ricevuti. Il marito si trova recluso nel carcere di Treviso. E’ stato proprio l’uomo ha chiamare il 112, annunciando di aver ucciso la donna: “Venite, ho ucciso mia moglie”, avrebbe detto.

Aggredisce la moglie a colpi di mattarello: arrestato per tentato omicidio

La donna ha riportato forti traumi alla testa e al volto ma quando medico e infermieri del Suem 118 sono giunti sul posto, questa non aveva perso conoscenza. La sua prognosi resta tuttavia riservata e i medici si pronunceranno nelle prossime ore. Gli investigatori interrogheranno la vittima non appena sarà possibile per chiarire i contorni della vicenda. Non chiari i motivi che hanno scatenato questa esplosione di violenza. La Procura ha nel frattempo disposto il sequestro dell’appartamento al primo piano della palazzina che è stata teatro dell’episodio di violenza.

