ROMA – A sei anni di distanza, l’ex calciatore della Roma negli anni ’80 Odoacre Chierico è stato chiamato a comparire in qualità di testimone per la morte di sua suocera, avvenuta per ipofissia nella piscina di un hotel nei pressi di via di Valleranello, alla periferia Sud di Roma.

Chierico, scrive il Messaggero, ha ricordato il dramma familiare al giudice, nell’ambito del processo che vede imputata la responsabile legale della struttura, con l’accusa di omicidio colposo per negligenza. Per i pm, non ci sarebbe stato un adeguato servizio di sorveglianza nella piscina della struttura dove Chierico e i suoi familiari erano soliti alloggiare.

“Ci sono stato molte volte, ero amico del proprietario. Tantissime squadre e nazionali di calcio hanno frequentato quell’hotel – racconta Chierico – Non ho mai visto dei veri e propri bagnini. C’erano degli addetti che si occupavano un po’ di tutto. La piscina non era molto profonda, al massimo un metro e settanta, ma mia suocera era più bassa. Anche quel giorno non c’era un bagnino. Se ci fosse stata una qualsiasi persona oggi sarebbe ancora viva”.