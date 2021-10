Offerte di lavoro solo per chi è senza vaccino e No Green Pass: perfino colf e badanti FOTO ANSA

Offerte e ricerca di lavoro per chi è senza vaccino e contrario al Green Pass: è l’ultima frontiera dei No Vax e No Green Pass su Telegram. Sol social infatti stanno proliferando chat che funzionano come bacheche virtuali in cui si offre e si ricerca lavoro solo tra chi non è in possesso, o comunque è contrario, al certificato verde.

Offerte di lavoro solo per chi è senza vaccino perfino colf e badanti…

Gruppi simili, come delle mini agenzie di collocamento negazioniste, sono nati in tutta Italia e se ne trovano diverse, con iscritti anche oltre quota duemila per chat. Si cercano, ad esempio, colf referenziate, perfino badanti “non inoculate”. C’è chi è disposto a perdere il posto fisso: “Sto continuando a lottare nella mia azienda ma da domattina quando mi presenterò mi sa che non mi faranno andare sul mio posto di lavoro, in quanto ieri già volevano sapere se avessi il Green pass”, si legge in alcuni commenti. C’è anche un gruppo che si chiama Collocamento no-green pass.

Annullato il corteo No Green Pass di Trieste

Intanto il Coordinamento 15 Ottobre ha annullato il corteo No Green Pass che sarebbe dovuto partire oggi alle 14 da largo Riborgo per concludersi in piazza Unità, diventato luogo della protesta da lunedì scorso dopo lo sgombero dal Varco 4. I portuali avevano dato la loro adesione alla manifestazione, ripudiando però la violenza. “Noi ci impegneremo per mantenere la manifestazione pacifica – avevano detto i portuali – come fatto finora perché amiamo il nostro lavoro e la nostra città. Cercheremo di tenere gli animi tranquilli, perché continui pacifica”.