Offlaga, 65enne è grave dopo un litigio con un coetaneo

Un uomo di 65 anni è ricoverato in condizioni gravi dopo un litigio con un coetaneo. È accaduto a Offlaga, paese della Bassa bresciana. I due avrebbero litigato in strada per futili motivi e la vittima è stata colpita con uno schiaffo e cadendo ha picchiato la testa. Le sue condizioni si sono poi aggravate ed è stato trasportato in ospedale dove è stato operato per un’emorragia cerebrale. Le sue condizioni sono ritenute critiche.

