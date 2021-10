Oggi sciopero Cobas, tranvieri No Vax e rischio cortei: il lunedì della settimana Green Pass

Oggi, lunedì 11 ottobre, i sindacati di base hanno proclamato lo sciopero generale. A Milano, oltre che sui treni pendolari (Intercity e Freccie, come annunciato da Fs, dovrebbero essere regolari ndr), sono previsti disagi anche su bus e metropolitane.

Lo sciopero partirà alle 8.45 e terminerà alle 15 per riprendere dalle 18 fino al termine del servizio. Dovrebbero essere garantite dunque le fasce del mattino e del pomeriggio.

Milano, tanti i conducenti senza green pass

Restando a Milano, diversi conducenti hanno annunciato agli uffici amministrativi dell’Atm di non avere il green pass. Per questa ragione, molti di loro venerdì prossimo, il giorno in cui in tutta Italia diventerà obbligatorio avere il Green pass per potersi recare sul posto di lavoro, in molti non si presenteranno. L’azienda, a fronte di tanti dipendenti non vaccinati, sarà così costretta a riorganizzare il servizio.

Cobas, cortei a Roma e Milano

Oggi è dunque il primo giorno di una settimana che si annuncia molto complessa tra scioperi e tranvieri No vax. A Milano sciopero che coinvolgerà anche l’Atm. In città ci sarà anche un corteo organizzato dai Cobas che partirà dalle 10 sotto la sede di Assolombarda in via Pantano.

Manifestazione anche a Roma. In questo caso l’appuntamento è alle 10 in piazza della Repubblica. I Cobas sfileranno per chiedere il rilancio dello stato sociale dopo aver organizzato un presidio sotto al Mise.