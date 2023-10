Al via lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, proclamato dal sindacato di base Usb. Lo stop inizialmente programmato per il 29 settembre è stato poi spostato ad oggi, dopo essere stato precettato.

A rischio dunque autobus, metro e treni locali in tutta Italia, in una giornata di mobilitazione che vede in programma anche una serie di manifestazioni nelle piazze di Roma, Venezia, Bologna, Napoli, Perugia, Modena, Torino, Vicenza e Bari.

Qui di seguito gli orari dell’astensione dal servizio nelle principali città interessate dallo sciopero, come si legge sul sito dell’Usb. Gli orari della protesta variano da città a città, nel rispetto delle fasce di garanzia.

* ROMA. Dalle 08:30 alle ore 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio.

* MILANO. Astensione dal lavoro dalle ore 00:01 alle 05:29, dalle 08.31 alle 12.29 e dalle ore 15.31 a fine servizio.

* VENEZIA. dalle ore 06 :00 alle ore 09:00 e dalle ore 12:00 alle 15:00.

* BOLOGNA. Movimento e biglietterie dalle 08:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino a fine servizio.

* NAPOLI. L’Anm dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 17,00 alle 20,00 (ultima partenza utile 30 minuti prima).

Le richieste alla base dello sciopero

Tra le richieste alla base dello sciopero “salari e condizioni di lavoro dignitosi” anche con l’introduzione del salario minimo per legge a 10 euro l’ora.

Il superamento degli appalti e subappalti “ad aziende private che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato”; l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro.

E anche la necessità “di combattere l’attuale legge sulla regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali che – secondo l’Usb – in un modo sempre più aggressivo vuole vanificare la conflittualità della categoria impedendo l’esercizio del diritto di sciopero”.