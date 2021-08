Oglio esonda in Valcamonica, sos maltempo in Val di Fleres e Valle Aurina, in Veneto tromba d’aria e alberi caduti (Foto Ansa)

Emergenza maltempo nel Nord Italia: l’Oglio esonda in Valcamonica, allerta in Val di Fleres e Valle Aurina. In Veneto cadono alberi in provincia di Verona e c’è stata una tromba d’aria a Mestre. Eccola la perturbazione dopo Ferragosto.

Maltempo Lombardia: Oglio esonda in Valcamonica

Violenti temporali stanno interessando in queste ore una parte della Lombardia, in particolare la provincia di Brescia. Esondato il fiume Oglio in Valcamonica, nel territorio comunale di Monno (Brescia), sferzato da vento e grandine. Detriti hanno invaso la Statale 42 e una pista ciclabile. Anche il lago di Iseo è parzialmente esondato. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco, compresi diversi mezzi provenienti da Milano.

E proprio a Milano c’è stato un breve ma forte temporale: oltre 40 le chiamate ai vigili del fuoco per diversi allagamenti. La violenta tempesta che si è abbattuta sull’Alta Valcamonica ha causato un massiccio smottamento. La Statale 42 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Maltempo Trentino Alto Adige: sos in Val di Fleres e Valle Aurina

Il maltempo ha colpito il Trentino Alto Adige con frane, smottamenti e alberi caduti a cause della pioggia e delle forti raffiche di vento. In provincia di Bolzano, in particolare in val di Fleres e valle Aurina, i vigili del fuoco hanno invitato la popolazione a rimanere in casa e di stare lontani dai torrenti, resi impetuosi dalla pioggia.

Diverse le strade chiuse per i danni provocati dalle forti piogge che hanno iniziato a cadere in serata, come sulla strada provinciale 35 da Colle Isarco a Fleres, sulla provinciale 92 tra Lahnerhof e Telves di Sopra o nel Comune di Rio di Pusteria, dove la Rio di Pusteria-Spinga è chiusa al traffico per alberi caduti. Nel pomeriggio la Protezione civile del Trentino aveva emesso un avviso di “Allerta ordinaria” (gialla) su tutto il territorio provinciale. Stessa cosa in Alto Adige, dove la quantità di precipitazioni era prevista fra i 20 e i 30 litri per metro quadrato, con picchi anche superiori.

Maltempo Veneto: alberi caduti a Verona, tromba d’aria a Mestre

Un violento temporale si è abbattuto su Verona. Alcune strade sono momentaneamente chiuse al traffico per cadute di alberi. Le pattuglie della Polizia Locale stanno deviando il traffico privato e il trasporto pubblico nei pressi della stazione di Verona Porta Nuova, vicino all’ospedale di Borgo Roma, nella zona del Porto San Pancrazio. Nessun danno a persone e passaggio veloce del temporale che sta investendo ora l’est veronese. E a Mestre c’è stata una tromba d’aria.

In Veneto ci sono state oltre 200 richieste di intervento da parte dei Vigili del fuoco. Secondo fonti dei pompieri si tratta di allagamenti, caduta comignoli o danni ai tetti e rimozioni di alberi abbattuti dal forte vento e pioggia. Non si sono registrati, al momento, danni alle persone mentre le squadre dei Vigili del fuoco di tutte le sette le provincie sono al lavoro. Prematuro, secondo fonti accreditate, un bilancio dei danni del fortunale definito ‘decisamente intenso’.