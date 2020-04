ROTTERDAM – E’ riuscita a sconfiggere il coronavirus alla veneranda età di 101 anni. L’eccezionale caso in Olanda: a renderlo noto è l’ospedale di IJsseland, vicino Rotterdam, dove la donna era ricoverata.

Per i medici la sua guarigione rappresenta “un barlume di speranza” nella lotta al coronavirus. L’anziana era stata ricoverata una settimana e mezzo fa, con difficoltà respiratorie, ed era risultata positiva al Covid-19.

La donna, che vive sola, resterà per alcuni giorni in una casa di riposo, prima di far ritorno alla sua abitazione.

In Olanda, con 134 nuovi decessi, sale a 1.173 il numero delle vittime per coronavirus. Nelle ultime 24 ore 447 persone sono state ricoverate in ospedale, per un totale di ricoveri che ora sale a 5.159. Mentre 1.019 sono risultati positivi, portando il numero dei contagiati censiti a 13.614.

Intanto l’Istituto nazionale per la salute pubblica e l’ambiente olandese (Rivm) ha avviato una vasta indagine sull’immunità di gregge contro il coronavirus. Seimila persone provenienti da tutto il Paese, e di tutte le età, sono state invitate a sottoporsi agli esami.

L’obiettivo è scoprire la percentuale di quanti hanno sviluppato anticorpi per il Covid-19 e raccogliere dati sulla diffusione del virus.

Fonte: Ansa