Olbia, esplode bombola di gas e divampa incendio in un appartamento. Bimba salvata da un passante

OLBIA – Esplode una bombola di gas e un incendio divampa in un appartamento in via Marmilla ad Olbia. Una bambina è stata tratta in salvo da un passante.

Sul posto i Vigili del Fuoco, gli agenti della polizia locale e il 118. Momenti di tensione dati anche dal forte fumo nero e il rumore di una forte esplosione. La strada è chiusa per motivi di sicurezza. Per ora pare non ci siano feriti. Nell’appartamento c’erano una donna e una bambina. La bambina è stata salvata da un passante.

S.C., 49 anni, viste le fiamme, è entrato nel palazzo e ha messo in salvo la bambina. Poi anche la donna è stata soccorsa.

La donna è stata accompagnata al Pronto soccorso per accertamenti a causa di un lieve malore forse dovuto allo spavento.