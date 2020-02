Olbia, incidente in via Aldo Moro: morto motociclista

ROMA – Un motociclista è morto e un altro versa in gravi condizioni a seguito di un incidente avvenuto verso le 19 di lunedì 24 febbraio a Olbia, in via Aldo Moro.

Le notizie, al momento, sono ancora frammentarie. Non si conosce l’identità dei due motociclisti e ancora non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente.

“I due centauri – come racconta Gallura Oggi – di cui non si conoscono ancora le generalità, erano in sella alla loro moto, quando sono finiti contro un’auto, che stava svoltando ad un incrocio. Viale Aldo Moro al momento è bloccata e il traffico deviato. Sul posto la polizia locale”.

Fonte: Gallura Oggi.