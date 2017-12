NAPOLI – Olindo Costabile, 25enne di Castel Volturno, si è lanciato dal secondo piano della clinica di Pineta Grande dove si trovava per alcuni accertamenti. Gli immediati soccorsi, purtroppo, non sono serviti a nulla. Per i carabinieri che seguono il caso non ci sono dubbi che si sia trattato di suicidio. Tuttavia, nella stanza non è stato trovato alcun ultimo messaggio di Olindo.

Il ragazzo era il figlio di un noto ginecologo. I genitori erano separati, la madre ha un primo figlio con il noto cantautore napoletano Federico Salvatore. Olindo, ha frequentato il liceo Galileo Galilei ed era molto conosciuto tra Castel Volturno e Mondragone.