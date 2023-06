Omar Favaro, nel febbraio del 2001 venne condannato con Erika De Nardo per il delitto di Novi Ligure (Alessandria). La madre e il fratellino della ragazza furono uccisi a coltellate in una villetta del quartiere Lodolino. Favaro, che era minorenne ai tempi del delitto e oggi ne ha 40, è ora finito di nuovo sotto accusa. La Procura di Ivrea (provincia di Torino), lo accusa infatti di violenze e minacce nei confronti della ex moglie e maltrattamenti in famiglia di cui sarebbe rimasta vittima anche una figlia in tenera età.

Omar Favaro accusato di violenze e minacce nei confronti della ex moglie

Gli episodi sarebbero avvenuti prima del 2022, in particolare ai tempi delle restrizioni per il Covid. Dopo avere subito minacce e violenze, la moglie, da cui ora si è separato, si è rivolta ai Carabinieri. La procura di Ivrea ha chiesto una misura cautelare che però il gip non ha concesso.

Il caso adesso è sul tavolo del Tribunale del Riesame e le indagini proseguono.

Omar assistito dallo stesso legale del delitto di Novi

Lorenzo Repetti, l’avvocato che aveva seguito Omar per il delitto di Novi, lo assiste nuovamente: “Il suo passato – dice il legale, intervistato da Repubblica – non c’entra ma continua a perseguitarlo“. Passato che “non deve essere strumentalizzato come invece si sta cercando di fare in una vicenda che guarda caso nasce proprio durante una causa di separazione dove è in discussione l’affidamento della figlia“.

Spiega ancora l’avvocato: “Per noi si tratta di accuse del tutto infondate”. Il legale fa notare che “già nel 2022 una perizia ha riconosciuto a Favaro la capacità genitoriale e gli è stata affidata la figlia”. Un’altra perizia, nel marzo 2023 “è giunta alla stessa conclusione”, un mese dopo l’accusa della donna di avere subito violenza sessuale.

Per l’avvocato le accuse sono assolutamente infondate

“E’ una guerra dei Roses” dice l’avvocato Repetti citando il celebre film del 1989 con Michael Douglas e Kathleen Turner. “Le accuse, per noi assolutamente infondate. Calunniose, strumentali, funzionali a ottenere nel procedimento civile una posizione di forza che, invece, in questa fase lo sviluppo della causa non riconosce alla donna. La vicenda del 2001 di Novi Ligure non c’entra” conclude Repetti. “Si intende, però così, dare maggiore risalto a una separazione come ce ne sono purtroppo tante altre”.

