BRESCIA – Femminicidio a Ome, in provincia di Brescia. Un uomo di origini romene ha accoltellato a morte la moglie, 50 anni, anche lei romena, e poi si è tolto la vita con la stessa arma. E' avvenuto all'interno di un appartamento in Piazza Aldo Moro. A lanciare l'allarme è stato il figlio della coppia.

Non è al momento noto il motivo del gesto. Sul posto sono arrivati i carabinieri per cercare di capire che cosa sia accaduto nella casa della famiglia, che si trova nel centro del paese. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo era da tempo affetto da problemi psichiatrici che erano già stati accertati in Romania.

Come ricorda il Giorno, non è la prima volta che in Franciacorta accadono episodi simili. Alcuni anni fa un’infermiera della venne uccisa dal compagno a Provaglio d’Iseo. Lui stesso, poco dopo, si tolse la vita.