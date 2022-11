Omicidio a Canelli (Asti), un padre ha ucciso il figlio in casa

Omicidio questa mattina, 23 novembre, a Canelli (Asti). Secondo le prime informazioni trapelate, un padre avrebbe assassinato il figlio di 28 anni. L’uomo sarebbe stato arrestato.

Stando alle prime informazioni – secondo quanto riporta La Stampa – il giovane sarebbe caduto dal terrazzo della casa forse in seguito a una lite. Sulla vicenda, sulla quale indagano i carabinieri, non sono stati al momento resi noti ulteriori dettagli.

Omicidio a Canelli: padre uccide il figlio in casa

L’omicidio a Canelli sarebbe avvenuto in paese, in via Giovanni XXIII , vicino a viale Indipendenza. Il genitore, per motivi ancora da accertare, ha ucciso il figlio, la cui età non è stata resa nota.

Si tratta di una famiglia del posto, residente a Canelli da tempo. L’uomo sarebbe stato arrestato e portato in caserma. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Asti, con la Compagnia di Canelli.

