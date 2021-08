Omicidio a Monterotondo Marittimo: uccide la compagna e chiama il 112 confessando

Omicidio a Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto. Un uomo ha ucciso la compagna, poi ha chiamato il 112 per confessare il delitto. Ma, mentre veniva portato in caserma dai carabinieri, ha anche sfondato l’auto dei carabinieri.

Omicidio Monterotondo Marittimo: uomo uccide la compagna e chiama il 112

Un uomo è stato arrestato per l’omicidio della compagna. E’ successo la notte scorsa (tra mercoledì 11 agosto e giovedì 12 agosto) vicino a Monterotondo Marittimo (Grosseto). Ad allertare le forze dell’ordine è stato l’uomo stesso, che intorno a mezzanotte ha telefonato ai carabinieri confessando l’omicidio appena commesso.

I militari lo hanno localizzato e poi trovato in lacrime e con i vestiti sporchi di sangue davanti all’auto con all’interno il corpo della donna che aveva una ferita di coltello alla gola. Il coltello è stato trovato vicino al cadavere.

Il killer di Monterotondo Marittimo ha sfondato il vetro dell’auto dei carabinieri

I militari hanno dovuto prima calmare l’uomo dopodiché lo hanno condotto in caserma anche con qualche difficoltà dato che, una volta fatto salire a bordo di un’auto dell’Arma, nel tragitto ha iniziato a dare in escandescenza sfondando un vetro della vettura. Poi, già in base ai primi accertamenti è stato tratto in arresto. Sono da chiarire al momento i motivi dell’uccisione della fidanzata. Indagini in corso.