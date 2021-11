Omicidio a Montese: uccide la moglie e tenta di togliersi la vita. Ancora in provincia di Modena

Omicidio a Montese: uccide la moglie e tenta di uccidersi. Ancora in provincia di Modena, dove già negli ultimi giorni c’è stata una strage familiare (a Sassuolo) e un matricidio (a Modena città).

Aggiornamento ore 13.50

Omicidio a Montese: uccide la moglie e tenta il suicidio

Omicidio e tentato suicidio questa mattina (giovedì 18 novembre) nei pressi di Montese, sull’Appennino modenese. Un uomo ha ucciso la moglie prima di tentare di togliersi la vita. Sul posto, i carabinieri.

Ha accoltellato la moglie e poi ha rivolto l’arma verso di sè, non riuscendo però a uccidersi. E’ questa la dinamica di quanto avvenuto a Salto di Montese, sull’Appennino modenese, dove una donna di 67 anni è stata uccisa dal marito. Entrambi, secondo quanto si apprende, avrebbero problemi di salute, che potrebbero aver influito sul movente del gesto. L’uomo, pensionato di 71 anni, non sarebbe in pericolo di vita e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Ancora un delitto in provincia di Modena

È il terzo delitto in tre giorni in provincia, dopo la strage familiare di Sassuolo e il caso del 48enne che il giorno prima ha ucciso la madre, a Modena.

A Sassuolo in via Manin, Nabil Dharhi ha ucciso la moglie Elisa Mulas e i loro figli di 2 e 5 anni, oltre alla suocera. Poi si è ucciso

Ci sono due superstiti: una è la figlia di Elisa Mulas e l’altro il bisnonno. La ragazzina, 12 anni, era a scuola mentre l’ex marito Nabil Dharhi della madre uccideva la donna, i due figli piccoli e la suocera. Il bisnonno (nonno di Elisa e padre della suocera) era in casa al momento della tragedia, ma non è stato ucciso. Forse. Nabil non si è accorto che era lì, o forse l’ha risparmiato perché già in condizioni precarie.

Omicidio in via dei Manzini a Modena, il giorno 16 novembre. Per il delitto è stato arrestato il figlio della vittima. Secondo l’accusa avrebbe ucciso la madre e poi sarebbe andato a raccontare tutto al bar. Ma l’amico confidente ha chiamato la polizia.