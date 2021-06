Omicidio a Torino: lavapiatti decapitato in casa in Corso Francia, l’ha trovato il coinquilino (Foto d’archivio Ansa)

Omicidio nella notte a Torino: un lavapiatti originario del Bangladesh è stato decapitato in casa. E’ accaduto in un appartamento di Corso Francia. Il cadavere è stato trovato dal suo coinquilino.

Omicidio a Torino: lavapiatti del Bangladesh decapitato in casa

Nella notte un 25enne originario del Bangladesh è stato trovato ucciso nel suo appartamento di Torino. A dare l’allarme è stato il coinquilino. Sul posto, al civico 95 di corso Francia, è intervenuta la Polizia. Le indagini – informa la Questura del capoluogo piemontese – sono in corso.

Mohamed Ibrahim faceva il lavapiatti in un ristorante di Collegno. Anche il suo coinquilino lavorava nella ristorazione, sempre a Collegno.

Mohamed Ibrahim aspettava un figlio in Bangladesh

Repubblica Torino fornisce maggiori dettagli sul delitto. Innanzitutto i vicini di casa sono sorpresi da quanto accaduto. Da quanto raccontano (anche a La Stampa) Mohamed era un lavoratore tranquillo. Uno che non aveva mai dato problemi ed era sempre a lavoro. Forse si tratta di un tentativo di rapina andato male.

Ibrahim era venuto in Italia da solo nel 2014. In Bangladesh ha lasciato la moglie, che aspettava un figlio. Dicono gli amici ai cronisti di Repubblica: “Era tornato a casa due volte durante il lockdown perché qui non c’era lavoro”.

Repubblica racconta che una decina di persone si sono radunate sotto casa avvertiti dal coinquilino: “Mohammad non farebbe del male a nessuno, non aveva nemici”.