Omicidio a Tortolì: pakistano ferisce l’ex compagna e uccide il figlio di lei, Mirko Farci, che la difendeva

Un cittadino di origine pakistana di 29 anni ha ferito l’ex compagna di 50 anni con un coltello. E ha ucciso il figlio di lei, il Mirko Farci, intervenuto per proteggerla. Mirko aveva solo 20 anni. L’omicidio è avvenuto all’alba dell’11 maggio a Tortolì, in Ogliastra. La scena del delitto è in via monsignor Virgilio, nella casa della donna, in pieno centro.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, coordinati dalla Pm di Lanusei Giovanna Morra. Di recente l’uomo, che si è dato alla fuga ed è ricercato in tutta l’Ogliastra, era stato arrestato per maltrattamenti. Per questo motivo era stato destinatario di una misura di divieto di avvicinamento alla donna.

Si chiamava Mirko Farci il ragazzo di 20 anni ucciso all’alba a Tortolì da un pakistano di 29 anni. L’uomo, ora ricercato, era ex compagno della madre della vittima, Paola Piras, di 50 anni. Anche lei è stata accoltellata dall’uomo ed è rimasta gravemente ferita. La donna è stata soccorsa dal 118 e si trova ora ricoverata all’ospedale di Lanusei.

Secondo le prime informazioni il ragazzo ha cercato di proteggere la madre dalla furia omicida dall’ex compagno. Che si è introdotto nella notte nella casa di via Monsignor Virgilio della donna. Violando così la misura del divieto di avvicinamento che gli era stata inflitta dai giudici di Lanusei per maltrattamenti nei confronti della donna. L’uomo è in fuga e viene ricercato dalle forze dell’ordine.

Sul posto un enorme dispiegamento di forze. I Carabinieri della Compagnia di Lanusei, del Reparto Operativo e le Squadriglie del Comando provinciale di Nuoro. I militari cercano di chiarire la dinamica del delitto e danno la caccia all’uomo in tutta l’Ogliastra.