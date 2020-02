ROMA – ​Otto chili e mezzo di droga in casa e documenti falsi tra cui uno intestato a Marcello De Propris, in carcere per l’omicidio di Luca Sacchi avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso davanti al John Cabot, pub in zona Appio, a Roma. E’ quanto avrebbero trovato gli agenti del commissariato Primavalle di Roma a casa di una donna arrestata questa notte per droga ed estorsione. La donna è accusata di aver usato l’auto medica per trasporto di sangue per spacciare hashish.

Tutto è nato dalla denuncia per estorsione fatta in commissariato dall’ex datore di lavoro della donna. Secondo l’accusa l’arrestata, dopo essere stata licenziata, avrebbe cominciato a minacciare il denunciante, dicendogli che se non le avesse dato 500 euro a settimana gli avrebbe fatto bruciare tutte le autoambulanze e lo avrebbe fatto avvicinare da personaggi loschi.

Dopo la denuncia dell’uomo gli investigatori di Primavalle hanno avviato un’indagine nella quale avrebbero scoperto che la donna usava l’auto di servizio, adibita per il trasporto sangue, per le sue presunte attività illegali e per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ stato proprio durante tale attività che i poliziotti l’hanno fermato, in flagranza di reato, durante uno dei pagamenti ricevuti dall’ex datore di lavoro. Visti i precedenti di polizia per traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno perquisito l’abitazione della donna e avrebbero trovato, secondo l’accusa, in una cabina armadio una borsa con 8,4 kg di marijuana, pronti ad essere posti sulle piazze di spaccio. (Fonte: Agi)