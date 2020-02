ROMA – Nuovo processo di appello per tutta la famiglia di Antonio Ciontoli, principale imputato per l’omicidio di Marco Vannini. Questa la decisione dei giudici della Cassazione per il giovane ucciso da un colpo di pistola a maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli. La sentenza è stata accolta con applausi e la madre di Vannini ha avuto un malore.

La Prima sezione penale della Corte di cassazione ha così accolto i ricorsi del procuratore generale e delle parti civili, che avevano contestato la ricostruzione del fatto in termini di omicidio colposo, anziché doloso.

La sentenza della Corte di assise di appello di Roma sulla morte di Vannini è stata annullata ed è stato disposto il rinvio per un nuovo giudizio nei confronti di Antonio Ciontoli, Federico Ciontoli, Martina Ciontoli e Maria Pezzillo ad altra sezione della stessa Corte d’assise d’appello.

La Cassazione, si legge in una nota, “ha ritenuto allo stato assorbite le censure mosse alla sentenza dagli imputati Federico e Martina Ciontoli e Maria Pezzillo, mentre ha rigettato il ricorso di Antonio Ciontoli, che censurava il riconoscimento dell’aggravante della previsione dell’evento morte e l’eccessività della pena irrogata”

Un applauso ha accolto la lettura del verdetto della Cassazione che ha disposto un appello bis per l’omicidio di Marco Vannini. L’aula era talmente piena che tanta gente era rimasta fuori, nell’androne, e appena saputo l’esito ha iniziato ad applaudire. Intanto in aula la mamma di Marco Vannini per l’emozione è stata colta da un leggero malore: è stata soccorsa dai familiari e dalle forze dell’ordine che l’hanno portata fuori in una stanza riservata.

La mamma di Vannini, Marina, ha dichiarato: “Avevo perso la fiducia, ma questa sera posso dire che la giustizia esiste e vado a testa alta, non si molla, e Marco avrà giustizia. La verità non la sapremo mai ma ringrazio tutte le persone che ci sono state vicine”. Davanti alla Suprema Corte si è radunata una folla che scandisce “Marco, Marco”, con uno striscione con su scritto “Non in mio nome. Giustizia per Marco”.

(Fonte ANSA)