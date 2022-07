Omicidio Niccolò Ciatti, il ceceno Bissoultanov è scappato: non si è presentato al tribunale di Girona

Rassoul Bissoultanov, il ceceno condannato in Spagna a 15 anni per l’omicidio del 22enne Niccolò Ciatti, ucciso a Lloret de Mar in un pestaggio, secondo quanto riportato da El Pais, non si è presentato all’udienza per la carcerazione al Tribunale Provinciale di Girona. Attualmente non è noto dove si trovi il condannato. Per questo motivo, i giudici spagnoli hanno emesso nei confronti di Bissoultanov, un mandato d’arresto internazionale. Il padre di Niccolò non ha dubbi: “Pensiamo che sia scappato. Tutto questo è allucinante”.

Chi è Rassoul Bissoultanov?

Pochi giorni fa il tribunale di Girona ha condannato a 15 anni il ceceno Rassoul Bissoultanov, colpevole dell’assassinio di Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandicci ucciso durante una vacanza nell’agosto 2017 a Lloret de Mar. Il giudice ha applicato nei confronti del ceceno il minimo della pena prevista, come richiesto dalla difesa dello stesso Bissoultanov. Nei suoi confronti invece il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 24 anni.

Dopo la sentenza di primo grado era prevista la possibilità dall’ordinamento spagnolo che la custodia cautelare venisse ampliata di ulteriori tre anni e mezzo, ma subito dopo la lettura del verdetto del 3 giugno scorso, la pubblica accusa di Girona aveva rinunciato a chiedere una nuova misura. Tra i tanti motivi anche il fatto che tra la detenzione preventiva spagnola e la parentesi italiana, il ceceno aveva già fatto più di quattro anni in carcere, ovvero il massimo contemplato dall’ordinamento iberico.

Emesso un mandato d’arresto internazionale

Il ceceno, che vive in Spagna e lavora come cameriere in un locale, doveva presentarsi al tribunale di Girona all’udienza che doveva decidere sull’applicazione di una misura cautelare nei suoi confronti, ma alla fine non si è presentato. Non essendoci stata giustificazione della sua assenza, i giudici spagnoli hanno emesso un mandato d’arresto internazionale nei suoi confronti.