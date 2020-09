Un uomo è stato ucciso a coltellate nella notte a Prato. Ferita anche la compagna. Fermato il presunto killer, un amico della coppia.

Omicidio nella notte a Prato, in un appartamento in via Firenze. La vittima, Mirko Congera, 44 anni, uccisa a coltellate.

Ferita anche la compagna della vittima, che è ricoverata all’ospedale cittadino Santo Stefano ma non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri, intervenuti sul posto, avrebbero rintracciato il presunto responsabile, un conoscente della coppia fermato con l’accusa di omicidio e tentato omicidio.

E’ in corso l’interrogatorio del sospettato nel comando provinciale dei carabinieri.

Fermato un conoscente della vittima

“Abbiamo elementi che ci hanno portato all’arresto del presunto autore dell’omicidio e del tentato omicidio, un43enne che è stato condotto in carcere”.

Lo ha detto il procuratore di Prato Giuseppe Nicolosi riguardo al delitto di Mirko Congera e al ferimento della sua compagna.

L’arrestato è un conoscente della vittima e vive vicino alla casa dove è avvenuto l’omicidio.

“Non è ancora chiaro il movente del delitto” ha aggiunto il procuratore.

L’arrestato, ha spiegato il pm, nell’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. (fonte ANSA).