Omicidio Primavalle, convalidato l’arresto del 17enne. Giallo sul movente: debito o approccio sessuale respinto?

Convalidato l’arresto del 17enne accusato di aver ucciso, con varie coltellate, la coetanea Michelle Causo nell’appartamento di via Giuseppe Dusmet, nel quartiere Primavalle di Roma. Il gip del tribunale minorile al termine dell’interrogatorio ha disposto la custodia cautelare in carcere per il giovane che è stato trasferito nel carcere minorile di Casal del Marmo.

Omicidio Primavalle, giallo sul movente: debito o approccio sessuale respinto?

Intanto è ancora giallo sul movente. La dinamica dell’omicidio appare più chiara dopo i risultati preliminari dell’autopsia. Michelle è stata colpita da almeno 6 coltellate al collo, all’addome e alla schiena. Gli esami hanno evidenziato l’assenza di segni di arma da taglio sulle mani della vittima, che quindi non avrebbe avuto tempo e modo di difendersi dall’assassino. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite, se si considerano le testimonianze di alcuni vicini, che hanno riferito di aver sentito grida. Sul corpo sono stati eseguiti anche test tossicologici per i cui risultati servirà più tempo. Ma lite per cosa?

L’omicidio potrebbe essere legato a un approccio sessuale respinto o a un presunto debito.

Quest’ultima ipotesi è stata però scartata dalla madre che, intervistata dal Corriere, ha detto:

“Mia figlia lavoricchiava, il giorno assisteva i bimbi in piscina, i soldi li aveva. I carabinieri nella sua cameretta hanno trovato 90 euro, li aveva messi da parte, perciò questa storia del debito è una stupidaggine. Penso che era tutto premeditato. Lui l’ha chiamata al telefono due volte mercoledì, il giorno in cui è morta”.

I funerali

I funerali di Michelle Causo, la giovane vittima del delitto, si terranno mercoledì alle 11 in via di Torrevecchia a Roma, fa sapere la famiglia.