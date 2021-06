Un caso di omicidio-suicidio con i cadaveri di due fratelli, 60 e 54 anni, trovati giovedì sera in un’abitazione di Oste di Montemurlo, in provincia di Prato. Per gli investigatori la dinamica sarebbe appunto compatibile con quella di un omicidio-suicidio.

I carabinieri sono intervenuti allertati dai vicini, che giovedì sera tardi hanno sentito tre colpi di pistola. Hanno trovato il corpo di Giacomo Pusceddu, 60 anni, residente a Montemurlo che viveva da solo nell’appartamento, in via Pomeria. Poco distante da lui il secondo cadavere, il fratello Maurizio che risulta senza fissa dimora e che secondo le ricostruzioni avrebbe raggiunto l’abitazione del più anziano a Montemurlo con una pistola Beretta a caricatore pieno.

La dinamica dell’omicidio-suicidio a Oste di Montemurlo

Il 54enne avrebbe sparato due colpi per uccidere il fratello maggiore, poi si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola alla testa. I due cadaveri erano tra l’entrata dell’appartamento e il pianerottolo. L’arma è stata ritrovata sul posto. Intervenuti i carabinieri, il sostituto procuratore Lorenzo Boscagli, il medico legale Brunero Begliomini. Si indaga sul movente, al momento sconosciuto.

Boscagli ha chiesto agli investigatori di verificare la presenza di telecamere nella zona così da poter ricostruire i movimenti di Pusceddu e dell’altra vittima e, eventualmente, di altre persone. Sequestrati i telefonini dei due uomini: dal loro esame potrebbero spuntare elementi in grado di spiegare il motivo di quanto successo.

Le parole del sindaco

In via Pomeria è arrivato anche il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai: “Conoscevo di vista Pusceddu – ha detto – era l’unico inquilino italiano in questo palazzo. Mi auguro che gli inquirenti possano spiegare quanto prima cosa è accaduto. Un fatto di sangue scuote sempre la comunità, non è mai facile affrontare certe situazioni”. I corpi dei due uomini sono stati trasferiti dalla Misericordia di Prato al reparto di Medicina legale dell’ospedale di Pistoia per l’autopsia che spiegherà la dinamica dell’omicidio-suicidio.