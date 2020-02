Blitz dice

Mondo Var, nell’universo e regole Var il rigore, se ti tirano addosso la palla mentre sei in area e di schiena a chi tira, mani comprese, c’è. Nel mondo vero, quello degli umani che giocano al calcio, quello rigore non è. La realtà oggettiva? Non c’è, filosofia lo sa, tecnologia no.