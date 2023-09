Omicidio-suicidio in una sala biliardo a Prato. Le due vittime sono di nazionalità cinese

Caso di omicidio-suicidio in una sala biliardo a Prato. Due uomini sono morti. Uno, hanno ricostruito i carabinieri, è entrato nel locale sparando all’altro, poi si è puntato l’arma alla tempia e si è tolto la vita. E’ successo la notte scorsa in un capannone di Mezzana. Le due vittime sono di nazionalità cinese.

Le prime notizie

La vicenda si sarebbe svolta in tempi rapidi secondo la ricostruzione dei carabinieri di Prato. L’uomo armato avrebbe sparato con la pistola più volte, potrebbe aver esploso più di due colpi in base alle testimonianze. Gli altri avventori del locale da gioco nel frangente sono fuggiti. Alcuni sono rimasti feriti saltando dalle finestre all’esterno. Le indagini sono in corso.