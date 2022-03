Omicron, le sottovarianti 2 e 3 sono contagiosissime: tra i sintomi anche nausea e diarrea

Le nuove sottovarianti di Omicron, la 2 e la 3 sono contagiosissime, molto più della prima. Lo ha dichiarato Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, mettendo in guardia sulle riaperture delle prossime settimane: “Da fine mese non si devono aprire i rubinetti istantaneamente, sarebbe meglio che l’utilizzo del Green Pass ed altre restrizioni rimanessero ancora e venissero tolte progressivamente dal 31 marzo”.

I sintomi di Omicron e delle sue sottovarianti

I sintomi più comuni riportati da chi è stato contagiato con la variante Omicron sono: naso che cola, mal di testa, stanchezza con dolori muscolari, starnuti e mal di gola. La sintomatologia può comprendere anche casi di nausea e diarrea: due sintomi che sembrano essere più accentuati con Omicron 2, che pare comportare anche un mal di gola più intenso e febbre più duratura anche per chi è vaccinato.

Inoltre con Omicron, rispetto agli altri ceppi del virus, appaiono meno frequenti le segnalazioni di perdita di olfatto e gusto. Per quanto riguarda la sottovariante Omicron 3, molto simile alle 2 e ancora poco presente in Italia, i sintomi non sembrano differire molto da quelli di Omicron. La sintomatologia può comprendere mal di testa, raffreddore o naso che cola, stanchezza, ma anche febbre o mal di gola.

Omicron e la risposta ai vaccini

Quanto al livello di aggressività e di risposta ai vaccini non ci sarebbe differenza tra Omicron e le sue sottovarianti. “Hanno effetti identici, ovvero sono varianti gemelle”, ha spiegato Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, evidenziando che i “vaccini funzionano”.