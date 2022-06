Omolade trovato senza vita in auto a Palermo: mistero sulla morte dell’ex calciatore di Torino e Treviso, aveva 39 anni

Trovato morto in un’auto a Palermo l’ex calciatore Akeem Omolade: il nigeriano, attaccante di Torino e Treviso, aveva 39 anni. Il suo corpo è stato rinvenuto senza vita all’interno di un’autovettura nel quartiere di Ballarò. Nel 2001 i compagni di squadra del Treviso si dipinsero il volto di nero per lui dopo che gli ultrà del club veneto si erano schierati apertamente contro il suo acquisto.

Omolade, il mistero sulla sua morte

Appaiono misteriose le circostanze della morte del calciatore. Secondo Palermo Today, che per primo ha dato la tragica notizia, Omolade sarebbe stato trovato all’interno di una Peugeot, sul corpo non erano presenti lesioni esterne. Circostanza che farebbe escludere una morte violenta.

A quanto riferito il nigeriano soffriva di problemi ad una gamba e più volte era stato ricoverato in ospedale. Proprio oggi si sarebbe dovuto sottoporre ad alcuni accertamenti, poiché erano peggiorate le sue difficoltà a camminare.

Omolade lascia una figlia piccola. Negli ultimi anni non aveva abbandonato il calcio, ma lavorava anche come traduttore in tribunale.

Omolade, quando il Treviso scese in campo con la faccia dipinta di nero per lui

Omolade divenne popolare nel 2001 quando gli ultrà del Treviso abbandonarono lo stadio per protesta contro il suo acquisto.

I tifosi erano contrari al colore della sua pelle. Alla partita successiva, l’intera squadra del Treviso, inclusi l’allenatore e i giocatori in panchina, si presentarono in campo contro il Genoa, con la faccia dipinta di nero, in segno di solidarietà con il compagno di squadra (nella foto Ansa).

Un paio di anni dopo, era il 2003, Omolade esordì in Serie A con il Torino. In seguito ha giocato con diverse squadre in Sicilia, dove si era trasferito negli ultimi anni.