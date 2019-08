ROMA – Ancora una guerra tra Salvini e le ong che salvano migranti nel Mediterraneo. La Open Arms fa sapere che dopo 16 giorni non può più garantire la sicurezza delle 134 persone a bordo, il ministro dell’Interno risponde che in 16 giorni l’imbarcazione sarebbe già arrivata in Spagna. A questo punto è intervenuto il premier Giuseppe Conte, che ha inviato una seconda lettera a Salvini, invitandolo a far sbarcare almeno i minori.

Intanto la Polizia ha deciso di ascoltare il medico Francesco Cascio, che aveva detto che i migranti fatti sbarcare (perché stavano male) in realtà stavano bene.

Open Arms: “Non possiamo più garantire la sicurezza a bordo”.

La nave umanitaria Open Arms ha dichiarato “lo stato di necessità” e ha fatto sapere che afferma che dopo 16 giorni senza poter sbarcare i migranti salvati nel Mediterraneo l’equipaggio non può più garantire la sicurezza delle 134 persone a bordo. “Dopo 16 giorni in attesa di un porto sicuro in cui sbarcare, 6 evacuazioni mediche e dopo aver informato le autorità della nostra situazione, senza ottenere alcuna risposta, ci troviamo in una situazione di necessità e non possiamo più garantire la sicurezza delle 134 persone a bordo”, ha dichiarato una portavoce dell’Ong catalana Proactiva.

Salvini: “In 16 giorni Open Arms sarebbe arrivata già in Spagna”.

“In 16 giorni sareste già tranquillamente arrivati a casa vostra in Spagna. Quella delle ONG è una battaglia politica, non certo umanitaria, giocata sulla pelle degli immigrati. Vergogna. Io non mollo”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’interno Matteo Salvini allegando un post con cui Open Arms stigmatizza il fatto che, dopo 16 giorni, non è stata ancora trovata una soluzione.

Nel post di Open Arms allegato da Salvini al suo tweet si legge: “Giorno 16. Il mondo è testimone di quello che hanno dovuto sopportare le 134 persone che attendono di scendere sul ponte della #OpenArms. Solo la mancanza di volontà dei politici che hanno il potere di decidere li separa da un porto sicuro. #unportosicurosubito”.

La Polizia vuole sentire il medico Francesco Cascio.

Agenti di polizia si sono recati, ieri, nel poliambulatorio a Lampedusa per sentire il responsabile Francesco Cascio. Il medico che non si trova nell’isola, sarà ascoltato probabilmente a breve o al suo rientro a Lampedusa, la prossima settimana. Ieri Cascio ha sostenuto che i tredici migranti fatti sbarcare per motivi di salute dalla Open Arms, erano in buone condizioni come refertato dal suo staff medico, salvo uno di loro che presentava una otite. Tutti i migranti sono stati poi trasferiti direttamente nell’hotspot dell’isola.

La replica di Cascio, riportata dall’Ansa: “Mi fido dei miei medici, i referti sono chiari. Non so cosa sia successo: se a bordo di Open Arms ci sono naufraghi con le patologie descritte nella relazione dal Cisom non sono gli stessi che sono stati fatti sbarcare, perché le loco condizioni erano buone, tranne un caso di otite facilmente curabile”.

La Procura di Agrigento acquisice i documenti dalla Guardia costiera.

La Procura di Agrigento ha acquisito dei documenti, relativi all’Open Arms, dalla Guardia costiera. Tra gli incartamenti che sono, adesso, al vaglio del procuratore aggiunto Salvatore Vella, anche la comunicazione con cui il centro di ricerca e soccorso di Roma scrive, chiedendo una risposta urgente, al ministero dell’ Interno sostenendo che “non vi sono impedimenti di sorta” allo sbarco.

La Procura di Agrigento è al lavoro su diversi fronti. Si stanno, al momento, valutando i documenti ricevuti e, nelle prossime ore, non è escluso che si possa procedere ad una ispezione sulla Open Arms. Oltre al fascicolo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ieri è stata aperta – dopo la denuncia dei legali della Ong spagnola – anche un’inchiesta, a carico di ignoti, per sequestro di persona. (Fonti Agi e Ansa).