Un operaio è stato colpito alla testa da un oggetto. Ora è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L’incidente sul lavoro è accaduto all’interno di un’azienda di Polcenigo (Pordenone). Nel pomeriggio di venerdì 24 febbraio, l’uomo è stato centrato alla testa da un oggetto in movimento e ha perso conoscenza. Sul posto è giunta un’automedica in quanto l’elisoccorso non ha potuto decollare per condizioni meteo avverse. Stabilizzato dal rianimatore, l’uomo è stato trasferito, in codice rosso, in ospedale a Pordenone. La prognosi è riservata. Sono in corso indagini dei Carabinieri di Sacile e degli ispettori dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del Comando provinciale.

Operaio colpito alla testa da un oggetto, incidente sul lavoro a Polcenigo

L’infortunio sul lavoro è avvenuto attorno alle 16, nel piazzale esterno della Montaggi industriali Compass, nella zona produttiva di Polcenigo. Il ferito ha 48 anni. E’ stato colpito al capo durante le operazioni di scarico di un mezzo meccanico da un bilico. I primi a soccorrerlo sono stati i colleghi che si trovavano nei pressi. Per favorire il personale sanitario e anche l’avvio delle indagini da parte dei Carabinieri, i Vigili del fuoco hanno fornito assistenza in particolare per le verifiche dei macchinari coinvolti nell’incidente sul lavoro.

L’uomo è in Italia come lavoratore interinale. E’ emerso che dorme sul camion che guida per lavoro. Trasportato all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in codice rosso,

