Operaio di 41 anni muore colpito alla testa dal gancio di una gru al porto di Ortona

Un operaio di 41 anni è morto nell’area portuale di Ortona (Chieti) a causa delle gravissime lesioni riportate dopo essere stato colpito dal gancio metallico di una gru. L’uomo stava lavorando su un pontone quando il gancio l’ha colpito alla testa scaraventandolo in mare. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Pescara. Ma è deceduto appena arrivato al Pronto Soccorso.

L’operaio deceduto è di nazionalità filippina. L’incidente è avvenuto intorno alle 10. L’uomo si trovava su una nave quando è stato colpito alla testa dal gancio metallico, finendo in mare. Gli accertamenti e le indagini sulla dinamica e sulla cause dell’accaduto sono in corso da parte della Capitaneria di Porto.

