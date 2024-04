Operaio di 45 anni cade muore dal tetto del Teatro Momo a Venezia

Ennesima morte sul lavoro in Italia. Un operaio di 45 anni è morto mentre lavorava sul tetto del Teatro Momo, a Mestre (Venezia). Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe precipitato mentre si trovava sopra un lucernario. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, nel corso di una conferenza stampa a cui stava partecipando a Palazzo Ducale ha esordito dicendo: “Inizio questa conferenza dando purtroppo una brutta notizia. Questa mattina, al Teatro Momo, ha perso la vita un uomo in un tragico incidente sul lavoro. Non possiamo al momento fornire nomi e dettagli, ma solo dedicare a lui e alla sua famiglia un minuto di silenzio. Esprimo il più profondo cordoglio a nome di tutta la Città”.