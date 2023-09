Operaio muore schiacciato in una cava nel trevigiano. Come si legge su La Tribuna di Treviso, l’incidente mortale sul lavoro è accaduto a Spresiano, oggi, nella mattinata di sabato 30 settembre. Intorno alle 9.15, un operaio ha perso la vita nello stabilimento della Canzian Inerti, in via delle Fornaci.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’operaio era intento a una manutenzione di un camion quando sarebbe stato investito dalla sponda posteriore del mezzo pesante, riportando lesioni letali. Le cause sono in corso di accertamento e l’identità della vittima non è ancora stata resa nota. Sul posto è arrivato il personale del Suem, così come i vigili del fuoco, i carabinieri e lo Spisal.