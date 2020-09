Operaio rifiuta di fare il tampone e l’imprenditore gli spara (a salve). E’ successo a Concordia sulla Secchia, in provincia di Modena.

L’imprenditore aveva chiesto all’operaio di fare il tampone prima di riprenderlo a lavorare nella sua azienda. Ma al suo rifiuto è scoppiata una lite, al termine del quale l’imprenditore ha preso una pistola e ha sparato un colpo a salve per intimorirlo. E’ successo, come scrive “La Gazzetta di Modena”, a Concordia sulla Secchia (Modena).

L’operaio e il tampone rifiutato

Protagonisti un imprenditore cinese di 38 anni, titolare di un’azienda che lavora per il settore biomedicale e un operaio afghano di 23 anni. Il giovane aveva già lavorato in precedenza per l’azienda, poi se n’era andato, mantenendo comunque dei rapporti.

Nei giorni scorsi è tornato dal suo ex datore di lavoro per chiedere di essere di nuovo assunto. L’imprenditore ha accettato, a patto però che il giovane si sottoponesse a un tampone. Al suo rifiuto è nata una furibonda lite, finita con lo sparo in aria. L’operaio ha chiamato i carabinieri che hanno denunciato il titolare dell’azienda per minaccia aggravata.

I commenti dei lettori

Una storia surreale, che ha incuriosito i lettori del quotidiano emiliano. Nella versione online dell’articolo si possono leggere i commenti più disparati: da chi definisce “esagerata” la reazione del datore di lavoro a chi scrive “severo ma giusto”. (Fonte La Gazzetta di Modena)